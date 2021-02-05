Сторонники Навального стали угрожать семье оскорбленного ветерана

Москва, 5 февраля. Семья фронтовика стала получать угрозы от сторонников Алексея Навального. Заявление в суде сделал внук потерпевшего Игната Артеменко в ходе рассмотрения дела о клевете.

Уголовное дело и последующее разбирательство стали ответом на оскорбительные высказывания Алексея Навального. В Сети был опубликован ролик, в котором блогер «проехался» по ветерану Великой Отечественной войны. Навальный назвал Артеменко «холуем» и «предателем». Поводом для клеветы явилась позиция фронтовика — он поддержал внесение поправок в Конституцию РФ.

Родственники фронтовика заявили, что неизвестные стали им угрожать и оскорблять.

Отметим, что в ходе разбирательства блогер позволил себе негативно высказаться о семье потерпевшего. Внук ветерана пригрозил новым иском в отношении Навального, сообщал ФАН.