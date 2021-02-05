Крестная погибшего Альшанского: он очень переживал из-за отсутствия ролей

Москва, 5 февраля. Скончавшийся актер Виталий Альшанский долгое время находился без ролей в кино и, по словам его близкой знакомой, испытывал из-за этого дискомфорт.

Крестная скончавшегося популярного актера Виталия Альшанского — актриса Элеонора Шишкова рассказала Федеральному агентству новостей, что незадолго до смерти он сильно переживал из-за того, что ему не дают ролей. Она также подчеркнула, что он был замечательным актером, несмотря на то, что в последнее время практически не снимался в кино.

"Были изредка небольшие эпизодические роли. Да еще Михаил Швыдкой приглашал его в передачу "Приют комедиантов". Там он выступал, пел песни", — сообщила Шишкова.

Также она добавила, что 11 февраля он планировал сниматься в очередном выпуске.

Добавим, артист полюбился зрителям по многим отечественным телесериалам и фильмам. Самые популярные из них — «Бригада», «Майор Гром», «Диверсант», «Бумер».