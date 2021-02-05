Пострадавшему от клеветы Навального ветерану стало плохо в суде

Москва, 5 февраля. Фронтовик Игнат Артеменко почувствовал себя плохо в ходе судебного заседания в Москве. Он является потерпевшим в деле о клевете. Обвиняемый — блогер Алексей Навальный.

Учитывая форс-мажорное обстоятельство, судья приняла решение сделать десятиминутный перерыв. Не исключено, что ветерану Великой Отечественной войны потребуется помощь медиков.

По версии следствия, блогер через интернет оскорбил Артеменко, назвав того «предателем». Навальный, таким образом, возмутился позицией ветерана, который поддержал внесение поправок в Конституцию РФ, сообщал ФАН.