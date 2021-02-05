Дело Навального о клевете ведет прокурор-участница заседания по замене ему срока

Москва, 5 февраля. Разбирательство по уголовному делу о клевете в отношении блогера Алексея Навального проходит в Бабушкинском суде Москвы. Обвинение представляет известная блогеру прокурор.

Отметим, что сотрудница надзорного органа Екатерина Фролова участвовала в недавнем заседании, где Навальному заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

На этот раз блогер является фигурантом уголовного дела по статье о клевете. Жертвой стал ветеран Великой Отечественной войны. Навальный публично оскорбил фронтовика, назвав его «предателем», сообщал ФАН.

За преступление блогера могут оштрафовать или приговорить к принудительным работам.