Синоптики предупредили москвичей о сугробах до 36 сантиметров

Москва, 4 февраля. Сугробы в Москве к утру пятницы вырастут до 36 сантиметров. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В столице днем в четверг начался снегопад. За прошедшие несколько часов сугробы в городе выросли примерно на 9-10 сантиметров, однако к утру пятницы должны достигнуть показателя в 36 сантиметров, передает РИА Новости.

Синоптики уже ранее предупреждали, что за сутки в Москве выпадет около 10 миллиметров осадков, что составит треть от месячной нормы.

Наряду с этим 5 февраля в столице ожидается похолодание, которое принесет с собой атлантический циклон «Квирин». Температура начнет заметно понижаться уже в четверг. Ночью мороз достигнет 15 градусов, а к вечеру пятницы столбики термометров опустятся до −5...−7 градусов.

Кроме того, аномально холодная погода нагрянет в столичный регион и на следующей неделе. Синоптики сообщили, что в Москве температура в дневное время снизится до 21 градуса мороза. Ночью москвичей может ожидать похолодание до −30 градусов.