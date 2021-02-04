Москва заняла первое место в Европе по стоимости аренды элитного жилья

Москва, 4 февраля. Российская столица стала лидером рейтинга европейских городов с самыми высокими ценами на аренду элитного жилья, свидетельствуют результаты исследования агентства Savills.

Как говорится в отчете, средняя стоимость аренды элитного жилья в Москве в декабре 2020 года составила 9,12 евро за квадратный метр в неделю. Ровно столько же стоит снять жилье в Париже. Таким образом, столицы России и Франции разделили первое место в рейтинге, опередив Лондон, где средняя цена аренды элитного сегмента недвижимости составляет 8,59 евро за квадрат в неделю. После британской столицы следует Амстердам (7,05 евро). Самым дешевым городом признан Мадрид (3,8 евро).

В мировом рейтинге Москва заняла лишь пятое место. Лидером в списке стал Нью-Йорк с недельной ставкой аренды в 16,57 евро за квадратный метр. На втором месте находится Гонконг (14,99 евро), на третьем и четвертом — Токио (12,5 евро) и Лос-Анджелес (10,02 евро). Дешевле всего снять элитное жилье среди крупных мировых городов стоит в Куала-Лумпуре — всего 1,62 евро за квадратный метр в неделю.

Аналитики ранее сообщили о скором подорожании аренды жилья в Москве. По их словам, после снятия коронавирусных ограничений спрос на столичном рынке недвижимости значительно вырастет, что повлечет за собой увеличение стоимости аренды.