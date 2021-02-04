Собянин рассказал о планах властей по вакцинации москвичей

Москва, 4 февраля. Столичные власти не преследуют цели обязать всех горожан привиться от коронавируса. Первоочередная вакцинация рекомендована лишь людям, находящимся в группе риска.

Мэр Москвы Сергей Собянин категорично заявил, что власти не стремятся вакцинировать 100% местного населения. Также он отметил, что эпидситуация в городе стабильно улучшается.

Резервные госпитали для столичных пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией продолжат прием больных до следующего осенне-зимнего сезона, рассказал недавно мэр Москвы.