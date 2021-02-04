Киперы Московского зоопарка проводят тренинги для пугливой выдры Найроби

Москва, 4 февраля. Сотрудники Московского зоопарка начали проводить тренинги для пугливой выдры Найроби, которую перевезли из Екатеринбурга несколько месяцев назад.

Выдре всего восемь месяцев — она побаивается людей и старается спрятаться, чтобы чувствовать себя в безопасности. Цель тренингов — построить доверительные отношения между зверьком и киперами, говорится в сообщении на официальной странице зоосада в Instagram.

Во время занятий специалисты мотивируют Найроби покинуть укрытие и получить угощение. Она осматривается и обнюхивает окружающие предметы, с каждым разом отдаляясь от домика все дальше. Такие тренинги необходимы, чтобы животные не боялись различных процедур, в том числе медицинских. Кроме того, они развлекают питомцев и служат залогом хороших отношений со смотрителями зоопарка.

В Московском зоопарке произошло еще одно радостное событие — у кудрявых пеликанов появился птенец. Малыш весит около 700 граммов и уже научился самостоятельно глотать небольших рыбок.