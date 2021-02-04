Мундепу Люсе Штейн предъявили обвинение после незаконной акции в Москве

Москва, 4 февраля. Следователи обвинили столичного мундепа Люсю Штейн по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции.

Адвокат фигурантки уголовного дела Мансур Гильмано сообщил журналистам о предъявлении обвинения его подопечной. По словам защитника, следователи считают Штейн причастной к нарушению санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции, которая прошла 23 января в Москве. Сейчас столичный мундеп находится под домашним арестом.

Кроме Штейн в качестве обвиняемой по делу о нарушении санитарных норм на незаконном митинге проходит глава "Альянса" Татьяна Васильева, сообщал ФАН. На данный момент она также находится под арестом у себя дома.