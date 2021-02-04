Сын чемпиона мира по хоккею попался со свертком героина в Москве

Москва, 4 февраля. Сына легендарного хоккеиста, экс-игрока ХК «Крылья Советов» и чемпиона мира Виктора Вахрушева задержали со свертком героина в Москве.

Как стало известно ФАН, 34-летнего Вадима Вахрушева остановили для проверки документов. Мужчина вызвал подозрение у правоохранителей.

При обыске у него изъяли сверток с неизвестным веществом. После экспертизы выяснилось, что это — наркотическая смесь, в составе которой есть более двух граммов диацетилморфина (героина). По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Его отец — Виктор Вахрушев с 1972 года в течение восьми сезонов защищал цвета «Крыльев Советов». В составе московской команды он стал чемпионом Советского Союза, завоевал Кубок СССР и Кубок Европы. Помимо этого, он дважды становился победителем на мировом первенстве среди молодежных команд.