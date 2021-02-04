Юристу ФБК Любови Соболь предъявили обвинение

Москва, 4 февраля. Следователи предъявили обвинение по делу о нарушении санитарных норм во время незаконного митинга 23 января юристу ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь.

Вину Соболь признавать отказалась, сообщил журналистам ее адвокат Владимир Воронин. Он добавил, что подал жалобу на решение суда о домашнем аресте подзащитной.

Ранее суд постановил отправить Соболь под домашний арест по ходатайству следствия в рамках расследования дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время проведения несанкционированного мероприятия в Москве 23 января. По этому же делу под домашний арест отправились Олег Навальный, участница Pussy Riot Мария Алехина, офтальмолог Алексея Навального Анастасия Васильева и координатор московского штаба блогера Олег Степанов.