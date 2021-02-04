Мобильный пункт вакцинации развернули в ТЦ «Мега Белая Дача» в Подмосковье

Москва, 4 февраля. Мобильный пункт вакцинации от коронавируса открыли в большом торговом комплексе «Мега Белая Дача» в Котельниках Московской области.

Пункт начал работать на территории самого крупного торгового комплекса в городе с сегодняшнего дня. Об этом РИА Новости сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Привиться от заболевания в открывшейся точке может любой желающий гражданин, независимо от места его фактического проживания. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Вакцинацию можно пройти без предварительной записи. По окончании процедуры пациент получит специальный прививочный сертификат.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обсудил вопрос о необходимости вакцинации от коронавируса людей в возрасте старше 65 лет с главами российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.