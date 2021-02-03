Власти Москвы сообщили о планах по благоустройству 3,4 тысячи дворов

Москва, 3 февраля. Капитальный ремонт в 2513 столичных домах проведут в 2021 году. Об этом сообщили в администрации города.

Рабочие за прошлый год восстановили и благоустроили 1043 двора, в этом году их количество планируют увеличить до 3,4 тысячи, передает infox.ru. С 2015 года в Москве начали проводить капитальный ремонт многоквартирных домов, за это время восстановили 10 тысяч зданий и поменяли 36 тысяч лифтов.

Теперь в столичных домах нет лифтов, возраст которых превышает 25 лет. В 2021 году запланировали установить 3005 новых кабин.

Эстакада с дополнительным съездом с Третьего транспортного кольца (ТТК) появится около международного делового центра «Москва-Сити». Сооружение позволит увеличить пешеходную зону в этом районе.