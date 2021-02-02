Движение на западе Москвы затруднено из-за массового ДТП на площади Победы

Москва, 2 февраля. Три автомобиля столкнулись на столичной площади Победы. Местный департамент транспорта призвал водителей по возможности выбирать маршрут в объезд места ДТП.

Авария произошла вблизи дома 3Ас2 на западе города. В результате на проезжей части образовался двухкилометровый затор в сторону Третьего транспортного кольца. Из-за трудностей в движении создается угроза новых ДТП, во избежание инцидентов гражданам необходимо быть более внимательными.

В настоящее время на месте событий работают сотрудники оперативных служб. Что послужило причиной массового столкновения, не сообщается. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства случившегося.

Накануне движение транспорта в районе площади трех вокзалов было приостановлено участниками незаконного митинга. Демонстранты устроили шествие, в частности часть из них вышла на дорогу и перекрыла путь машинам.