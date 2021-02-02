Вильфанд: жителей Москвы ждет резкая смена погоды к выходным

Москва, 2 февраля. Неделя в Москве начнется с мягкой погоды, а к выходным похолодает до минус 22 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В начале недели ожидается температура от двух до шести градусов ниже нуля. Однако через пять дней погодные условия поменяются из-за циклона, который принесет северные потоки воздуха. В выходные столбик термометра опустится до минус 17 градусов днем и минус 22 градусов ночью, пишут СМИ.

«Есть вероятность, что похолодает на следующей неделе и до минус 28, но точно это сказать невозможно», — признался Вильфанд.

Недавно Роман Вильфанд рассказал о погоде в феврале в регионах России. По его словам, на территории европейской части РФ температура воздуха останется в пределах климатической нормы. На юге страны установится среднемесячная температура выше среднестатистических показателей.