Дело старших сестер Хачатурян суд вернул в прокуратуру

Москва, 1 февраля. Мосгорсуд вернул дело Крестины и Ангелины Хачатурян в прокуратуру по ходатайству потерпевшей стороны.

Адвокат Алексей Липцер сообщил РИА Новости, что ходатайство потерпевших о возврате дела в прокуратуру до тех пор, пока в отношении Михаила Хачатуряна не будет окончательного решения по его уголовному делу, было удовлетворено.

Мосгорсуд в пятый раз отложил отбор присяжных по делу сестер Хачатурян. Согласно информации неофициальных источников, у одной из обвиняемых обнаружили коронавирус, поэтому у всех кандидатов в присяжные заседатели требуют справки.