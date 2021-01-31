Стала известна причина возгорания автомобиля Росгвардии в Москве

Москва, 31 января. Служебный автомобиль Росгвардии, припаркованный в Вознесенском переулке, загорелся из-за технической неисправности, сообщили ФАН в пресс-службе ведомства.

Возгорание удалось ликвидировать. По данному факту проводится проверка. Ранее о возгорании служебного автомобиля силовых структур сообщал источник.

«По предварительной информации, возгорание произошло из-за технической неисправности. Точная причина будет установлена после проведения экспертизы. Возгорание ликвидировано», — подтвердили в Росгвардии.

Несанкционированная акция протеста проходит в российской столице. По данным МВД, вместе с представителями СМИ в демонстрации приняли участие около двух тысяч человек.