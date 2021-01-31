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Росгвардейцы оказали помощь инвалиду на площади трех вокзалов в Москве

Росгвардейцы оказали помощь инвалиду на площади трех вокзалов в Москве

Москва, 31 января. Сотрудники Росгвардии в очередной раз проявили отзывчивость, оказав помощь мужчине в инвалидной коляске на площади трех вокзалов в Москве.

Соответствующий видеоролик был опубликован в Сети 31 января, в воскресенье. На кадрах видно, как несколько росгвардейцев помогают мужчине спуститься со ступенек.

Ранее сотрудники Росгвардии пришли на помощь девушке, у которой лопнуло колесо автомобиля в центре столицы. Видео также попало в Сеть. Двое правоохранителей сменили поврежденное колесо, владелица иномарки в этот момент стояла рядом.

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