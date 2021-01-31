Омбудсмен Москвы рассказала о ситуации на несогласованных акциях протеста

Москва, 31 января. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева оценила обстановку на незаконных митингах в столице РФ.

Ситуация на несогласованных с властями акциях протеста, которые проходят в Москве 31 января, «относительно спокойная». Об этом рассказала Татьяна Потяева. По словам омбудсмена Москвы, отдельные инциденты имеют место быть, однако обращения от граждан в ее адрес пока не поступали.

Ранее Потяева предостерегла жителей столицы от участия в несанкционированных акциях. Она рекомендовала москвичам не нарушать закон и отказаться от поддержки провокаторов.