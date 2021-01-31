Мужчину с ножом задержали во время митинга в Москве

Москва, 31 января. Москвич, пришедший на несанкционированную акцию в столице, преследовал нескольких сотрудников Росгвардии с ножом.

Инцидент произошел у станции метро «Братиславская». Сотрудники правоохранительных органов пытались уговорить мужчину добровольно прекратить преследование и бросить нож. На кадрах видеозаписи слышно, как сотрудники органов просят его бросить оружие.

Однако дебошир отказался следовать требованиям полиции. Тогда стражи порядка были вынуждены задержать нападавшего, обезвредив агрессивного мужчину. Подробности происшествия уточняются.

Ранее стало известно, что провокатор, пнувший полицейского на незаконной акции 23 января, арестован. Подсудимый Станислав А. несколько раз ударил правоохранителя ногой по голове.