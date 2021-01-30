Появилось видео с места инцидента с газовым баллоном в московском кафе

Москва, 30 января. Появилось видео с места инцидента со вспышкой газо-воздушной смеси в одном из кафе дизайн-квартала «Флакон» в Москве, где пострадали два человека.
Инцидент произошел в 19:47 по адресу: Большая Новодмитровская улица, д. 36, стр. 2.
«На втором этаже в одном из кафе на кухне произошла вспышка газо- воздушной смеси без дальнейшего горения», — цитирует пресс-службу столичного ГУ МЧС РФ ТАСС.
По данным МЧС, в результате «вспышки» газо-воздушной смеси пострадали два человека. Пострадавшие были госпитализированы, эвакуация не проводилась, здание работает в штатном режиме. Причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности.
По предварительной информации, произошла вспышка газовой горелки для поджигания десертов.
Ранее очевидцы сообщили о возгорании на территории многоквартирного дома в Московском районе. Прибывшие сотрудники экстренных служб установили, что инцидент произошел на 17 этаже.