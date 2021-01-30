Гидрометцентр спрогнозировал погоду в Москве на выходные

Москва, 30 января. Жителей Москвы ждут снежные и относительно теплые выходные. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Столбик термометра в Москве поднимется до отметки на семь градусов выше климатической нормы. Ближе к ночи в субботу в столице ожидаются небольшие осадки в виде снега, атмосферное давление будет снижаться, пояснил Вильфанд.

Более ощутимый снегопад прогнозируется в воскресенье. Скорость порывов ветра усилится до 17 метров в секунду. Всего за выходные высота снежного покрова увеличится на 7-12 сантиметров, передает RT.

Вильфанд ранее рассказал о погоде в конце января в целом по России. Европейскую часть страны ждет аномальное тепло, а в Западную Сибирь придут сильные морозы.