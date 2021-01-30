Жилой дом в Балашихе едва не сгорел из-за хлопка бензино-воздушной смеси

Балашиха, 30 января. Очевидцы сообщили о возгорании на территории многоквартирного дома в Московском районе. Прибывшие сотрудники экстренных служб установили, что инцидент произошел на 17 этаже.

Сигнал о происшествии поступил диспетчеру поздно вечером — в 23:44 по московскому времени. Вскоре на место событий приехали спасатели, которые опровергли заявления о пожаре. Воспламенения квартиры в результате хлопка удалось избежать. Разрушения конструкций здания также не последовало, говорится в заявлении на сайте ГУ МЧС по Подмосковью.

«Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 24 человека», — уточнили в ведомстве.

Похожий случай ранее произошел на производстве в Ляпинской котельной. Возгорание последовало в результате утечки масла во время утилизации титановых труб. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.