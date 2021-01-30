Собянин назвал условие для отмены ограничений из-за COVID-19 в Москве

Москва, 30 января. Дальнейшее снятие ограничений из-за коронавируса в Москве зависит от соблюдения гражданами уже принятых мер. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Число новых случаев заболевания COVID-19 в Москве заметно снизилось, однако расслабляться еще рано. В больницах продолжают оставаться пациенты в тяжелом состоянии, пояснил Собянин.

Прежде всего отмене подлежат ограничительные меры, связанные с экономикой города. От нее зависит не только бюджет Москвы, но также ее развитие и благополучие жителей.

Работа резервных госпиталей в столице сохранится до следующего осенне-зимнего сезона. Однако уже сейчас многие больницы возвращаются к плановому режиму работы из-за снижения количества пациентов с коронавирусом, пишет «Взгляд».

Власти Москвы 27 января ослабили ограничения, наложенные на работу ресторанов и ночных досуговых заведений. Теперь они могут принимать посетителей с 23:00 до 06:00 по местному времени.