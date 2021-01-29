Работу кафе и продажу алкоголя ограничат в Москве 31 января

Москва, 29 января. Некоторые магазины и заведения общепита будут закрыты в центре Москвы 31 января. Это связано с готовящимися незаконными митингами в этом районе.

Еще одно ограничение коснется продажи алкогольной продукции. Власти Москвы ввели запрет на реализацию спиртных напитков в воскресенье, 31 января.

Жителей столицы ранее предупредили об ограничении работы метрополитена в день несогласованных митингов. Закрыты на вход и выход пассажиров 31 января будут семь станций метро. Передвижение пешеходов в центре города тоже будет ограничено.