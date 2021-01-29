Клиники Москвы изучат плазму вакцинированных для лечения COVID-19

Москва, 29 января. Возможность использования плазмы с антителами к коронавирусу для лечения инфицированных изучат в Москве. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что метод переливания плазмы болеющим COVID-19 уже показала свою эффективность и активно применяется в больницах.

«С учетом того, что при применении вакцины «Спутник V» у человека вырабатывается высокий титр вируснейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию», — пояснила чиновница.

Поэтому в столице начинаются исследования, которые будут проводить московские клиники, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом. После завершения исследования будет принято решение о приглашении вакцинированных стать донорами плазмы.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность жителям столицы, которые стали донорами плазмы с антителами к COVID-19. По его словам, в столице плазму сдали свыше десяти тысяч человек.