Мигранта с килограммом наркотиков задержали в Московской области

Москва, 29 января. Сотрудники ГИБДД остановили иномарку с подозрительным водителем на трассе М-5 «Урал» в Подмосковье. При обыске в машине был найден наркотик растительного происхождения.

Автомобилем управлял 36-летний уроженец одной из республик Средней Азии. Мужчина вел себя подозрительно, в связи с чем правоохранители решили провести досмотр машины. В багажнике находился сверток с наркотическим веществом общей массой около одного килограмма.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемый в настоящее время находится под стражей, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Недавно в Петербурге двухлетняя девочка едва не погибла из-за отравления наркотиком. Согласно версии полицейских, запрещенное вещество дал девочке ее родной дядя.