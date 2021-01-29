Минтранс Подмосковья анонсировал объединение карт «Тройки» и «Стрелки»

Москва, 29 января. Столичная транспортная карта «Тройка» станет доступна для жителей Подмосковья с 1 февраля. Об этом рассказала замминистра транспорта области Анна Кротова.

Карту «Тройка», по словам Кротовой, протестировали в Королеве. Участие в этом приняли 500 человек.

«Все работает корректно. Деньги списываются, попадают нашим перевозчикам», — подчеркнула замминистра в эфире телеканала «360».

С 1 февраля «Тройка» будет действовать на всех городских маршрутах области. В будущем она станет доступна для использования в транспорте пригородного сообщения.

К сентябрю «Тройка» должна слиться со «Стрелкой». Единой объединенной картой будут пользоваться москвичи и жители Московской области.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о запуске транспортной карты «Тройка» в регионе. Ею можно будет пользоваться и в Москве.