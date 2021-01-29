Мосгордума рассмотрит возможность установки памятника Василию Лановому

Москва, 29 января. Василий Лановой был похож на своего героя из фильма «Офицеры». Его будет очень не хватать, заявил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Театр Вахтангова и Щукинское театральное училище, по словам Герасимова, осиротели со смертью Ланового. Глава комиссии Мосгордумы считает, что память об артисте должна быть увековечена.

«Конечно, он был ярким человеком. Думаю, что если в Московскую городскую думу обратятся, то мы рассмотрим обязательно возможность установки памятника и мемориальной таблички для Василия Ланового», — подчеркнул Герасимов в комментарии для РИА Новости.

В начале января Лановой сдал тест на наличие коронавируса, передавал «360». Результат оказался положительным. Актера госпитализировали. В четверг его состояние ухудшилось. Врачи перевели артиста в реанимацию, где он скончался.