МГУ возвращается к очной форме обучения с 8 февраля

Москва, 28 января. Студенты Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ) переходят на очную форму обучения с 8 февраля. Соответствующий приказ утвердил ректор столичного вуза.

Ректор МГУ Виктор Садовничей заявил, что все студенты и преподаватели должны строго соблюдать меры предосторожности. На территории учебного заведения будет действовать масочный режим и правило социальной дистанции.

Вузы Москвы и Петербурга перешли на дистанционную форму обучения в ноябре прошлого года. Такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса. На удаленное обучение перешли и другие российские вузы в зависимости от эпидемиологической обстановке в том или ином регионе.

С 25 января к очному обучению возвращаются студенты-выпускники Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Первыми в вуз вернутся магистранты, с 1 февраля на очное обучение переходят четвертые курсы бакалавриата и пятые курсы специалитета.