Ракова подробно рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве

Москва, 28 января. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве стабилизировалась, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Стабилизация эпидемиологической ситуации в столице дает властям возможность начать постепенно снимать ограничения по коронавирусу. Такое мнение выразила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Не так давно в Москве успешно стартовала кампания по вакцинации от COVID-19 пенсионеров. Ее участниками стали 9 тысяч пожилых людей из домов престарелых.

«Самому старшему из них — 104 года», — отметила Ракова в интервью каналу «Россия-24».

По состоянию на сегодняшний день в городских поликлиниках Москвы уже открыто 100 пунктов вакцинации. Кроме того, в городе работает несколько мобильных бригад. Также власти столицы организовали выездные пункты вакцинации, их пропускная способность в 2-3 раза выше тех, что находятся в поликлиниках, заметила Ракова.

По состоянию на сегодняшний день более 320 тысяч жителей Москвы уже сделали прививку от коронавирусной инфекции. Ежедневно столичные медики прививают по 12-15 тысяч человек, подчеркнула заммэра



Власти Москвы уже заявляли об устойчивом снижении заболеваемости коронавирусом. Сейчас к плановой работе вернулись еще пять столичных стационаров.