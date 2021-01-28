Москвичам сообщили о появлении пересадок на Бирюлевской линии метро

Москва, 28 января. Пассажиры Бирюлевской линии метро будут иметь возможность перейти на Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и Большую кольцевую линию.

Предполагается, что с появлением новой линии метро в столице улучшится транспортная доступность объектов. У 700 тысяч москвичей появятся альтернативные маршруты для передвижения. Рядом со станциями новой ветки метрополитена оборудуют пешеходные переходы и велодорожки, а также стоянки для автомобилей, сообщили в мэрии Москвы.

Бирюлевская линия пройдет через семь районов города: Нагатинский Затон, Даниловский, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Печатники, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное. Планируется, что она будет состоять из 10 станций. Кроме того, со станции «Бирюлево» москвичи смогут пересесть на поезда МЖД.

Власти планируют построить 20 станций метро в Новой Москве к 2035 году. В общей сложности в этом районе появится более 72 км линий. На данный момент здесь уже запустили восемь станций метро, в процессе строительства находятся еще семь.

Кроме того, по данным московского минтранса, с 1 февраля в Московской области может появиться транспортная карта «Тройка». По данным властей, объединенная карта «Стрелка+Тройка» может начать работать в Московской области уже этой осенью.