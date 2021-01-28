Новый путепровод открыли в Одинцовском районе Подмосковья

Москва, 28 января. Власти российской столицы и Московской области открыли движение по путепроводу через железнодорожные пути Белорусского направления МЖД в Одинцовском районе.

Мероприятие посетили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Автолюбителям больше не придется выезжать на МКАД и ЦКАД, чтобы доехать от Можайского до Киевского шоссе и далее до Калужского и Варшавского шоссе.

Это совместный проект Москвы и области, уточнил Сергей Собянин. Всего в российской столице за последние десять лет возвели 17 путепроводов. Еще шесть находятся в стадии проектирования и строительства. Власти регионов ведут совместную работу над проектом пригородного сообщения в Московской агломерации.

Специалисты пресс-службы ГИБДД ГУ МВД по Москве ранее рассказали, какие нарушения ПДД чаще всего приводят к авариям. Очень опасно нарушение дистанции. На него приходится 23% всех ДТП, отметили специалисты. Игнорирование правил проезда по пешеходным переходам приводит к 14% всех аварий.