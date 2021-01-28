Вакцину от СОVID-19 получили более девяти тысяч человек в домах престарелых Москвы

Москва, 28 января. Более девяти тысяч жителей московских домов престарелых получили вакцину от СОVID-19, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вакцинация проходит в 33 домах престарелых, привито 92% от проживающих, которым разрешена вакцинация. Врачи следят за состоянием их здоровья, особых осложнений после прививок не отмечено, заявила вице-мэр.

Самому пожилому пациенту исполнилось 104 года, более 330 привитым больше 90 лет, девять пациентов перешагнули столетний рубеж, рассказала заммэра Москвы. Она отметила, что именно в возрасте старше 65 лет пациенты тяжелее переносят заболевание, в этой группе самая высокая смертность. Поэтому нужно защитить именно эту группу людей, всем москвичам старше 60 лет были отправлены сообщения о вакцинации, с пояснениями, где и как ее можно пройти, добавила Ракова.

Медики Москвы готовы привить от СОVID-19 всех желающих, заявила заммэра столицы, город получил достаточное количество доз вакцины. Специалисты одобрили применение вакцины «Спутник V» для вакцинации пожилых людей, подчеркнула Анастасия Ракова.