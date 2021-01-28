Суд арестовал уроженца Чечни за драку с омоновцами на митинге в Москве

Москва, 28 января. Студент из Республики Чечня попал под статью после нападения на силовиков во время незаконных акций в центре столицы. Суд избрал фигуранту меру пресечения.

Сайда-Мухаммада Джумаева, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, после заседания заключили под стражу. Он пробудет в следственном изоляторе минимум до 23 марта, сообщает пресс-служба инстанции.

По версии следователей, молодой человек на несогласованном мероприятии, которое организовали сторонники блогера Алексея Навального, несколько раз ударил сотрудников ОМОН и полиции в разные части тела. В ходе допроса 20-летний подозреваемый дал признательные показания, передает РИАМО.

После содеянного уроженец Чечни пытался скрыться в Псковской области. Спустя несколько дней его удалось задержать недалеко от латвийской границы, сообщал ФАН.