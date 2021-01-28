Руслан Белый о Шаляпине: после Санька осталось много классных историй

Москва, 28 января. Родные и друзья собрались в Москве на церемонии прощания с комиком Александром Шаляпиным. Юморист Руслан Белый подчеркнул, что в память о покойном останется много классных историй.

В ходе траурного мероприятия он отметил обилие камер. По словам юмориста, при жизни у Александра Шаляпина, или Санька, как он его называет, было «всего много».

«Не взирая на такой короткий срок у Санька было всего много. Много татуировок, много классных шуток, много жен. Благодаря такому образу жизни осталось много классных историй, которые останутся с нами, на пленке», — заявил Руслан Белый.

По словам юмориста, за свою недолгую жизнь Шаляпин смог опередить многих актеров и комиков. Белый добавил, что у покойного остались прекрасная дочь, родственники и друзья.

Известный своим стендап-выступлениями Шаляпин, по заключению врачей, умер от кровопотери. Причиной этого стали раны, обнаруженные на трупе юмориста. Медики считают, что спасти его было практически нереально.

Труп был обнаружен в квартире комика. Согласно основной версии, смерть юмориста была ненасильственной, сообщал ФАН.

Похоронен Александр Шаляпин будет на Троекуровском кладбище в Москве.