Власти Москвы заявили об устойчивом снижении заболеваемости коронавирусом

Москва, 28 января. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в российской столице устойчиво снижается.

Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Сейчас к плановой работе вернулись еще пять столичных стационаров. Такое решение принято с учетом имеющегося резерва в виде временных госпиталей и практически половины свободных коек для пациентов с COVID-19.

«С сегодняшнего дня пять стационаров на 2,2 тыс. коек возвращаются к своей обычной работе», — рассказала Ракова.

В машинах скорой помощи росссийской столицы появились приборы для биохимии. Это позволит проводить сбор и анализ биоматериала в кратчайшие сроки. Медики смогут спасать даже тех пациентов, состояние которых оценивается как критическое.