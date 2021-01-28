Брат Навального и Соболь стали подозреваемыми по статье о нарушении санитарных норм

Москва, 28 января. Правоохранительные органы после митинга 23 января в Москве возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ. Подозреваемыми проходят в том числе и члены окружения Алексея Навального.

По данным источника, в деле фигурируют юрист организации-иноагента ФБК Любовь Соболь, окулист Навального Анастасия Васильева и брат блогера Олег. Кроме того, по подозрению в нарушении санитарных норм задержана и участница скандального движения Pussy Riot Мария Алехина.

В правоохранительных органах считают, что некоторые из подозреваемых могут быть причастны к организации незаконных митингов 23 января. У фигурантов накануне проведены обыски, сообщал ФАН.