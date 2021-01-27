Еще двое участников незаконной акции задержаны в Москве

Москва, 27 января. Правоохранители задержали еще двоих участников несанкционированного митинга в центре российской столицы, сообщается на сайте СУ СКР по городу.

Следствие установило, что 36-летний мужчина нанес несколько ударов в области головы и туловища сотруднику Росгвардии. Свою вину злоумышленник признал. Еще одного молодого человека подозревают в повреждении служебного автомобиля на Цветном бульваре.

Полиция задержала тиктокеров из хауса Good People в полном составе, всего 12 человек, сообщало Федеральное агентство новостей. Молодых людей подозревают в нападении на автомобиль с госномерами АМР на Цветном бульваре в день проведения незаконного митинга в поддержку основателя ФБК (признан иноагентом) и блогера Алексея Навального.