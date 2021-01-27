Третий напавший на полицейского на митинге задержан в Москве

Москва, 27 января. Таксист Валерий Е., подозреваемый в нападении на силовика во время незаконного митинга в столице 23 января, задержан правоохранителями.

Сейчас мужчину допрашивают. Ему грозит ответственность по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), уточнил источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Пресненский суд Москвы арестовал до 24 марта еще одного фигуранта дела о нападении на полицейских на митинге. Он дал признательные показания.

Был задержан также водитель автомобиля, который сбил представителя правоохранительных органов в Большом Афанасьевском переулке. В салоне находились активистки Pussy Riot Мария Алехина и Людмила Штейн. Сотрудник силовых структур получил ушиб ноги.

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального не был согласован с властями. МВД и Генпрокуратура предупредили участников выступлений о недопустимости незаконных мероприятий. На митингах были замечены подростки. По факту вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия было возбуждено уголовное дело.