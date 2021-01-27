Собянин рассказал, как развивается ситуация с пандемией в Москве

Москва, 27 января. Пандемия новой коронавирусной инфекции в столичном регионе постепенно идет на спад. Об этом во среду рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас необходимо сконцентрировать внимание на восстановление экономики, поделился градоначальник. Как подчеркнул Собянин, в первую очередь правительство должно оказать поддержку наиболее пострадавшим отраслям потребительского рынка.

Колледжи и учреждения дополнительного образования Москвы с 22 января вернулись к привычному режиму работы. К такому решению недавно пришли в столичном правительстве.