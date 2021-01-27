В Москве сделали требование об удаленке рекомендательным

Москва, 27 января. Правительство столицы отменило требование об обязательном переводе части сотрудников на удаленку из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 27 января в столице возвращаются в офисы сотрудники, которые во время пандемии были на удаленке. Решение остается на усмотрение руководителей компаний.

«Требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу перестает быть обязательным, будет носить рекомендательный характер», — сообщил градоначальник.

Ранее Собянин отмечал, что в столице постепенно снижается активность коронавируса нового типа. Благодаря этому москвичи начинают возвращаться к нормальной жизни.