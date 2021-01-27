Москва сняла ограничения на ночную работу заведений

Москва, 27 января. Власти столицы ввиду улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом решили пересмотреть график работы городских заведений общественного питания и досуга.

По указу мэра Москвы Сергея Собянина, бары, рестораны, ночные клубы и прочие заведения общественного досуга и общепита могут обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00 по местному времени. При этом организациям индустрии отдыха и развлечений необходимо обязательно соблюдать правила, установленные Роспотребнадзором. Указ вступает в силу 27 января.

Ограничительные меры, введенные в Санкт-Петербурге из-за распространения коронавируса, также могут быть ослаблены в ближайшее время. В Смольном уже обсуждают этот вопрос.