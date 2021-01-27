Власти Москвы поддержали идею о вакцинации таксистов и курьеров

Москва, 27 января. Правительство согласилось с идеей бесплатно вакцинировать от коронавируса таксистов и курьеров. Информация об этом появилась на сайте департамента транспорта столицы.

Сотрудники компании «Яндекс» пройдут бесплатную вакцинацию вне зависимости от их гражданства и наличия полиса обязательного медицинского страхования.

«Мы поддерживаем предложение «Яндекса». Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов.... Сейчас в транспортных депо для наших сотрудников работают шесть мобильных пунктов вакцинации», - сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что «Яндекс» обратился с просьбой в мэрию Москвы о бесплатной вакцинации сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс.Такси».