Синоптики рассказали жителям Москвы о погоде на выходные

Москва, 26 января. Умеренные холода и снегопад ожидаются в Москве на выходных. Об этом жителям столицы рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Циклон опустит температуру в Москве до нуля градусов в среду и четверг, вместо дождей начнется снегопад. С пятницы начнутся умеренные морозы. В субботу ночью ожидается от −3 до −8 градусов, днем от нуля до −5. В воскресенье столбики термометров покажут −10 в темное время суток, и от −1 до −6 градусов днем. Снег украсит землю, зима вернется на свои позиции, добавил специалист в беседе с РИА Новости.

Погода в конце января на территории России будет разнообразной. В европейскую часть страны придет аномальное тепло, а в Западную Сибирь – экстремальные морозы. Граница между погодными условиями пройдет по Уралу, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температурный рекорд установлен в Москве, Санкт-Петербурге и Новгороде. Причиной резкого потепления в регионах стали воздушные массы, пришедшие с субтропических поясов Атлантики и со Средиземного моря.