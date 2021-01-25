Студентка постеснялась вернуться за лекарством и умерла на вечеринке у друзей

Москва, 25 января. Девушка ушла на вечеринку, забыв взять лекарство. Во время веселья ей стало хуже, но она не решилась рассказать о своей проблеме. Друзья нашли знакомую в критическом состоянии.

Трагический случай произошел на подмосковной даче в Орехово-Зуево. Компания из двух девушек и двух юношей решила отметить день рождения и Татьянин день. Студентка страдала сахарным диабетом и в спешке забыла лекарство дома, которое должна была регулярно принимать. Постеснявшись своего диагноза, она не сообщила друзьям о своем недуге.

Веселье продолжалось до утра, пока девушка не почувствовал себя плохо. Она не обратила внимание на ухудшение здоровья и легла спать. Однокурсники обнаружили девушку уже в критическом состоянии, а медики, которые приехали по вызову, не смогли ее реанимировать.

Еще один трагический случай произошел ранее в Турции, сообщал ФАН. Российская студентка, впавшая в кому на курорте, скончалась в НИИ Склифосовского.