ФАН узнал основную версию смерти стендап-комика Александра Шаляпина

Москва, 25 января. Полиция склоняется к тому, что комик Александр Шаляпин умер ненасильственной смертью. Следов взлома в квартире не было обнаружено.

Бездыханное тело артиста и стендап-комика Александра Шаляпина обнаружила его жена Анастасия. По информации источника ФАН, сама она испугалась и позвала на помощь соседей, которые и вызвали на место трагедии сотрудников полиции. Осмотревшие Шаляпина медики зафиксировали на его теле несколько серьезных резаных ран, вследствие которых Шаляпин истек кровью.

Пока версия насильственной смерти не рассматривается в качестве основной, ведь в квартире не был нарушен порядок, следов взлома на входной двери криминалисты также не обнаружили. Однако дальнейшие действия в рамках проводимой правоохранителями проверки будут зависеть от результатов вскрытия и заключения медиков.

Некоторое время назад Федеральное агентство новостей сообщило, что тело комика Александра Шаляпина могут предать кремации. Обстоятельства смерти знаменитости сейчас выясняет полиция.