Перед смертью стендап-комика Шаляпина настиг творческий кризис

Москва, 25 января. Найденный мертвым артист Александр Шаляпин находился в депрессии. Причиной стал творческий кризис. Актер долгое время не выступал.

ФАН узнал новые подробности истории, связанной с гибелью комика Александра Шаляпина.

По данным собеседника из окружения артиста, последние месяцы Шаляпин находился в депрессии из-за творческого кризиса, ведь у него совсем не было выступлений. Комик оказался невостребованным и перестал чувствовать себя нужным. По одной из версий, из-за нестабильного эмоционального состояния Александру даже обещали, что в феврале начнутся концерты и корпоративы, и он снова окажется на сцене со своими номерами. Однако Шаляпин так и не дождался этого момента.

Актер и юморист в жанре стендап Александр Шаляпин скончался на 42-м году жизни. Супруга обнаружила тело мужчины без признаков жизни, сообщал ФАН. По одной из версий, он мог покончить с собой.