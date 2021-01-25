У найденного мертвым стендап-комика Шаляпина осталась несовершеннолетняя дочка

Москва, 25 января. Артиста нашли мертвым в собственном доме, у него осталась дочь от первого брака. Пока неизвестно, знает ли ребенок о смерти собственного отца.

Несовершеннолетняя дочь стендап-комика Александра Шаляпина живет с его бывшей супругой. Пока неизвестно, рассказали ли девочке-подростку о трагической смерти ее отца. Подробности инцидента корреспонденту ФАН сообщил источник из близкого окружения семьи Александра Шаляпина.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о смерти актера и юмориста Александра Шаляпина, которого обнаружили мертвым в его столичном доме. На теле шоумена обнаружили порезы. Кроме того, известно, что в последние месяцы он боролся с депрессией.