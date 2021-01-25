«Грустный клоун»: найденный мертвым стендап-комик Шаляпин был в глубокой депрессии

Москва, 25 января. Актера и юмориста Александра Шаляпина обнаружили мертвым в его столичном доме. Источник ФАН сообщил, что незадолго до смерти артист задумывался о самоубийстве.

Собеседник из ближайшего окружения киноактера и стендап-комика рассказал, что с июня прошлого года и до 21 января Шаляпин проходил реабилитацию и после нее находился в затяжной депрессии. Он нередко высказывал близким свои мысли о суициде и переживал из-за отсутствия работы в период коронавируса.

«У него почти не было концертов и выступлений. Более того, считаю, что Сашу передержали на реабилитации, потому что находиться в изолированном пространстве больше, чем полгода, даже здоровому человеку тяжело. Сам про себя он нередко говорил, что он грустный клоун, мог часто входить в депрессию и переживать», — подытожил собеседник ФАН.

О смерти популярного участника Stand Up Show Александра Шаляпина стало известно в понедельник. Бездыханное тело комика нашли в доме на Хорошевском шоссе. На трупе звезды сцены зафиксировали порезы. Жена Шаляпина рассказала, что супруг несколько лет страдал от проблем с алкоголем и даже проходил лечение в спецклинике.